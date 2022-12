«Leggiamo in queste ore sui giornali le dichiarazioni di esponenti politici e opinionisti: i magistrati, dicono, si apprestano a uno sciopero illegittimo ,“. Altri, al nostro interno e con poca avvedutezza, sostengono che in fondo la riforma sarebbe scialba e inutile e allora, si chiedono, perché scioperare? Altri, ancora, mettono in guardia: badate, lo sciopero potrebbe rivelarsi un boomerang, la cui rappresentanza rischierebbe di restare scalfita da una ridotta adesione all’astensione.». Lo scrive in una nota la Giunta esecutiva centrale«Perché questa riforma mette in discussione, replicando per i tribunali gli errori di gerarchizzazione già commessi per le procure e confinando giudici e pubblici ministeri in due mondi separati e non comunicanti. Perché è nostro dovere chiedere ascolto ai cittadini che hanno il diritto di pretendere una giurisdizione di qualità, non schiacciata dalla logica aziendalistica dei numeri né intimidita da una ragnatela di direttive e illeciti disciplinari» si legge nel comunicato. «Siamo per lo scioperoche sono i primi destinatari di questa riforma sbagliata, il cui scopo, inconfessato, è arrivare a un lento degrado antropologico della figura del magistrato, solleticato nelle sue più recondite inclinazioni impiegatizie. Ed è dovere parlarne soprattutto tra di noi, che ci riconosciamo nell’ANM e nei valori, attuali e vivi, di cui è portatrice. Nel rispetto delle sensibilità di ciascuno,e abbiamo in questo, soprattutto oggi, un dovere di unità , dando orgogliosamente seguito alla volontà assembleare. Sì allo sciopero come gesto di solidarietà collettiva, come atto di coraggio in nome degli ideali in cui crediamo» conclude l'Anm.