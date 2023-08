Per affrontare l'emergenza migranti, il sindaco di New York, Eric Adams, ha indicato alla governatrice dello Stato una serie di strutture dove mandare i migranti, il cui arrivo in sovrannumero ha provocato una crisi nel sistema d'accoglienza. Ma tra le strutture da utilizzare Adams ha inserito, scatenando polemiche, anche l'ex carcere di Manhattan, il Metropolitan Correctional Center, chiuso nel 2021, dove nell'estate del 2019 morì il milionario pedofilo Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di minorenni.

L'ex carcere, chiuso per le pessime condizioni in cui si trovava, è stato inserito al numero tre della lista inviata alla governatrice Kathy Hochul e che include il Floyd Bennet field, cioè l'area abbandonata dell'ex aeroporto di Brooklyn, l'ex caserma Fort Dix, in New Jersey, e il riutilizzo di vecchi ospedali psichiatrici destinati un tempo ai veterani. Le organizzazioni dei diritti civili hanno protestato, accusando Adams di «trattare i migranti peggio dei carcerati». «Quel posto - ha dichiarato un legale impegnato nella diesa dei diritti civili, Andrew Laufer - è stato chiuso perché le sue condizioni erano considerate vergognose per persone accusate di crimini».