«Oggi, 30 maggio, è il compleanno di Nasrin. Questo è il sesto compleanno che trascorre in custodia negli ultimi dieci anni. Uno dei migliori regali che Nasrin ha ricevuto oggi è stata una serie di messaggi vocali dei bambini registrati per lei da un gruppo dei nostri carissimi amici e colleghi di Nasrin presso le Ong. Sentire la loro dolce voce l'ha fatta annegare nella gioia». Sono le parole di Reza Khandan ( qui la sua intervista al Dubbio ), marito di Nasrin Sotoudeh, avvocato e difensore dei diritti umani in Iran, in carcere dal 14 giugno 2016 e condannata, nel 2018, a 33 anni di prigione e 148 frustate. L’accusa è di «propaganda sovversiva» per aver difeso alcune donne che avevano sfidato il divieto di non portare l’hijab (il tradizionale velo femminile obbligatorio nella Repubblica sciita) in pubblico. Sotoudeh, che assieme al marito è fra i principali attivisti iraniani per i diritti umani, si è sempre detta innocente, dicendo di aver soltanto manifestato pacificamente per i diritti delle donne e contro la pena di morte. La situazione nelle carceri iraniane è disumana: «I prigionieri che hanno problemi fisici e malattie tollerano condizioni più difficili - ha spiegato Khandan .. La prigione di Qarchak è un disastro per centinaia di donne prigioniere. La maggior parte delle stanze di Gharchak sono di 10 metri quadrati, compresa la stanza dove Nasrin e altri 40 prigionieri sono imprigionati in un salone chiamato "Counseling Hall 2”. Queste stanze della prigione definite “capanna” hanno 12 posti letto e mancano le finestre. Questa è la struttura progettata dai costruttori di questa prigione. L’orribile odore di questa prigione assomiglia al fetore dei cadaveri». In un recente post su Facebook Khandan ha descritto ulteriormente la terribile condizione del carcere. «L 'odore delle fognature è talmente forte che sembra di vivere dentro una fogna. Lettere e denunce diverse sulla situazione del carcere di Qarchak sono rimaste finora senza risposta.I servizi sanitari in carcere sono un'altra triste storia che non può essere descritta. Ho scattato una foto di un bagno con sede in un parcheggio della prigione di cui possono usufruirne soldati, autisti di servizio e avventori, compresi gli avvocati. Questo bagno (wc) è così sporco e distruttivo che non può essere immaginato. Un amico che ha avuto l'esperienza solitaria della prigione di Qarchak ha detto che i bagni solitari di Qarchaka sono molto peggiori di questo - ha scritto suo suo profilo -. Il mese del Ramadan ha dato il pretesto di non concedere il pranzo ai prigionieri. I prigionieri non hanno mezzi per riscaldare il cibo. Il pranzo si mangia a mezzogiorno dalle 10 alle 12 ore dopo la consegna, senza possibilità di riscaldamento (se non è marcio). Naturalmente il cibo carcerario non è mangiabile nemmeno in condizioni normali».