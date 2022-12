Il nuovo consigliere togato del Consiglio Superiore della Magistratura,, eletto nella corrente associativa di Magistratura indipendente, sarebbe indagato per il reato di abuso d’ufficio dalla procura di. Lo scrive il Corriere della Sera, in un pezzo a firma del giornalistaSecondo quanto riportato dal giornalesarebbe stato denunciato da un imprenditore,, sottoposto a un sequestro di beni (poi restituiti) da parte dell’ex giudice Silvana Saguto , condanna in primo e secondo grado per corruzione e altri reati, nonché radiata dalla magistratura italiana., secondo quanto si apprende, era il pm titolare di quel procedimento e l’amministratore giudiziario dell’epoca,, nominò come coadiutore l’ingegnere, cognato di, liquidandolo nel 2015 con la somma di 20mila euro. La procura diintende verificare se Dario Scaletta abbia avuto un ruolo nella nomina del cognato o meno. «Apprendo la notizia dalla stampa, sono sereno e a disposizione dell'autorità giudiziaria di Caltanissetta» ha dichiarato al Corriere della Sera.