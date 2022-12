Di Matteo e la politica

Di Matteo critica la nuova riforma della Giustizia

«Troppi in magistratura vogliono minimizzare e far finta che sanzionatie pochi altri il problema sia risolto. E invece non si può far finta di nulla o ritenere la vicenda nata dal caso Palamara come il frutto di poche mele marce. Quel che è accadutoè l'epilogo determinato dal carrierismo esasperato, dal correntismo e dal collateralismo con la politica che affligge certa magistratura». Lo ha detto il consigliere del Csmintervenendo alla presentazione del suo libro "I nemici della giustizia" in corso a Palermo. «Sui media inoltre - ha aggiunto - è passata un un teorema secondo il quale i vizi che hanno afflitto la magistratura si riverberano in tutti i processi agli aspetti criminali del potere».«Cioè - ha spiegato - certi episodi hanno determinato la convinzione che tutto quel che la magistratura ha fatto quando ha processato le azioni criminali di certa classe dirigente sia viziato.».«Negli ultimi anni la politica ha fatto molti passi indietro delegando completamente alla magistratura il controllo di legalità sull'esercizio del potere. L'esempio politico a cui guardare, invece, èche nella sua relazione di minoranza alla Commissione Antimafia, insieme alla sua parte politica che ora attende le sentenze definitive prima di prendere posizione,prima ancora che quei nomi finissero nei rapporti di polizia. Al di là delle parole - ha aggiunto l'ex pm - nessuno dei governi che si sono succeduti ha messo la lotta alla mafia in cima alla sua agenda politica».«Nella prima stesura della riformanon c'era alcuna eccezione, nella parte relativa alle improcedibilità, per i processi di mafia. Se fosse passata quella versione della legge molti processi alle cosche sarebbero finiti nel nulla con buona pace dei parenti delle vittime e della giustizia. C'è stato bisogno che si alzassero e protestassero alcuni magistrati antimafia dire quali conseguenze ci sarebbero state per far cambiare il testo». «Ma un ministro della Giustizia - ha aggiunto - ha ancora bisogno che si espongano certi magistrati per capire che la lotta alla mafia è una cosa seria che non consente distrazioni, ammesso che di distrazioni si tratti?». Infine, secondo Di Matteo la riforma Cartabia contiene aspetti «inquietanti e preoccupanti».