Per Morgigni (Csm) definire i magistrati “baby pm” è dileggiattivo e il nostro giornale merita l’apertura di una pratica da parte del Csm

PHOTO



Definire i magistrati “baby pm” è dileggiattivo e merita l’apertura di una pratica da parte del Csm. Ne è convinto il membro togato Aldo Morgigni che, nel corso del drammatico plenum di ieri nel quale si è discusso del “caso Morosini”, ha messo all’indice il nostro giornale, colpevole di aver rivelato l’età anagrafica dei magistrati di Lodi che hanno arrestato il sindaco Uggetti. E in effetti, non solo la procura di Lodi è senza un procuratore capo dall’inizio di questo anno, ma l’anzianità totale dei sei magistrati che hanno incosapevolemte scatenando lo tsunami politico-giudiziario, è di appena tredici anni. Morgigni, per la cronaca, è il magistrato che nel 2010 arrestò il fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia. Dopo 80 giorni di carcere preventivo passati a Rebibbia, Scaglia venne assolto ma nessuno chiese al Csm l’apertura di una pratica.