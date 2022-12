Corea del Nord avrebbe giustiziato l’inviato speciale per gli Usa Kim Hyok- chol per il fallimento del vertice di Hanoi, in Vietnam, lo scorso febbraio, tra il dittatore di Pyongyang Kim Jong- un e il presidente americano Donald Trump. Lo sostiene il quotidiano della Corea del Sud, Chosun Ilbo. Kim Hyok Chol sarebbe stato ucciso a marzo con 4 funzionari del ministero degli Esteri di Pyongyang coinvolti nei lavori del vertice. Una notizia rilanciata dai media americani ma che non ha trovato ancora conferma come spesso accade quando si parla di Pyongyang.