[embed]https://www.youtube.com/watch?v=XfsTY1HNGFE&feature=youtu.be[/embed] Anche nel carcere di San Vittore sono iniziate le proteste. Sono almeno una quindicina i detenuti visibili sul tetto che urlano e alzano le braccia al cielo, buona parte con il cappuccio della felpa alzato, o il volto nascosto da una sciarpa. Ma oramai le rivolte si stanno propagando a macchia d'olio. I detenuti protestano, oltre per il blocco colloqui, per paura del coronavirus che il fragile sistema sanitario interno non riuscirebbe a gestire.