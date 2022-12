Falso complotto Eni, le accuse contro Amara e Armanna

È stata fissata per il prossimo 7 febbraio l'udienza preliminare a carico di, rispettivamente ex legale esterno ed ex manager di, e altre persone accusate di calunnia nei confronti dell'allora avvocato dello stesso Armanna, il legale Luca Santa Maria, in una tranche dell'inchiesta dellasul cosiddetto «falso complotto Eni». Udienza che si terrà davanti al gup milanese Carlo Ottone De Marchi.Nelle scorse settimane la Procura ha chiesto il processo per Amara, Armanna, per l'ex direttore degli affari legali della compagnia petrolifera, che rispondono anche a vario titolo di intralcio alla giustizia, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e false informazioni a pm.Secondo l'accusa, sarebbe stata depositata «nelle mani del Procuratore della Repubblica di Milano una e-mail dal contenuto calunnioso» con la qualeavrebbero incolpato, «consapevoli della sua innocenza», l'avvocato Santa Maria «di infedele patrocinio nei confronti di Armanna» di cui era il difensore. E l'intento della "operazione" sarebbe stato «far cadere le accuse che Armanna aveva formulato nei confronti dei vertici dell'Eni» nel processo sulla vicenda nigerianaIl 10 dicembre scorso, poi, l'aggiuntoo e i pmhanno anche chiuso il filone principale (tra gli indagati sempre Amara e Armanna) delle indagini sul cosiddetto "falso complotto Eni", iniziate nel 2017 e con un fascicolo finito pure al centro dello scontro tra pm milanesi, che ha dato origine a una tranche d'inchiesta a Brescia che si intreccia con quella sui "verbali di Amara". L'ad Eni, capo del personale, sono «persone offese» in un'imputazione di calunnia nel "falso complotto".