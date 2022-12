«Grande soddisfazione» per il risultato delleche ci ha consentito di affermare i candidati diin sei collegi su sette e che, soltanto per una manciata di voti, non ci ha portato al conseguimento anche dell’ultimo obiettivo«. Lo scrive il coordinamento dicommentando l’esito delle elezioni per i nuovi 20 togati del, dopo lo spoglio delle schede concluso in Cassazione venerdì scorso.«Si tratta di un ottimo risultato - osserva il gruppo delle toghe progressiste - che abbiamo conseguito nonostante una pesante scissione interna e una campagna elettorale punteggiatapervenuti da più fronti, ai quali non abbiamo voluto replicare, pur avendo abbondanza di argomenti, nella consapevolezza che la trasparenza e democraticità del percorso di designazione dei candidati, l’elaborazione del gruppo sui temi culturali, professionali ed etici e l’eccezionale qualità dei candidati avrebbero offerto agli elettori le migliori risposte».«Ora - si legge ancora nel documento dici attende un periodo difficile nel quale l’attesa di tutta la magistratura per un effettivo rinnovo e rilancio di credibilità dell’istituzione consiliare sembra doversi collocare in un clima di rinnovata ostilità ed insofferenza perche il Csm è chiamato a garantire e rafforzare. Questo quadro generale - concludono le toghe progressiste - rafforza il nostro impegno a sostegno dei consiglieri eletti pere dell’intera istituzione affinché si garantisca il buon governo della magistratura e la conservazione del modello costituzionale di giurisdizione e di magistratura».