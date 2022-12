L'Ufficio di presidenza della Commissione di inchiesta sulla morte diha nominato come consulenti due «magistrati di altissimo valore ed esperienza, ora in pensione»:, già procuratore aggiunto di Venezia, e, già procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano. Lo rende noto, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul decesso dell'ex capo comunicazione di, morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013.«Ho sempre ritenuto - spiega Zanettin - che la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi avesse la necessità di avvalersi anche di magistrati, per svolgere al meglio il proprio compito. Ilfinora non ha autorizzato alcun magistrato di ruolo a svolgere questa attività di consulenza a favore della commissione. L'Ufficio di presidenza della Commissione ha quindi nominato come consulenti» Nordio e Alfonso che, aggiunge Zanettin, «ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa nomina».