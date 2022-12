Finisce il 31 dicembre del 2022 con la visita a Regina Coeli e ricomincia il 2 gennaio del 2023 con il Laboratorio “Spes contra Spem” a Opera il “Viaggio della speranza” nei luoghi di pena organizzato da Nessuno tocchi Caino (presenti i dirigenti Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Roberto Giachetti e Umberto Baccolo) in collaborazione con le Camere Penali.

Il giro nei primi giorni del nuovo anno prevede tappe anche negli istituti di Novara, Torino, Varese, Busto Arsizio e Parma dove, nelle intenzioni degli organizzatori, il “visitare i carcerati” non è solo un’opera di misericordia: ha lo scopo anche di ascoltarli, verificare le loro condizioni di vita materiale e raccontarle, ma soprattutto di infondere fiducia e speranza in chi rischia di prevalere sfiducia e disperazione, come testimonia il numero dei suicidi che nel 2022 hanno raggiunto livelli mai visti nella storia italiana.

Dopo le visite in carcere si svolgeranno conferenze nel corso delle quali verranno presentati i risultati e le proposte di superamento di una realtà, quella carceraria, che sempre più appare fuori controllo, fuori legge, fuori dal tempo e fuori dal mondo.

Ecco il calendario delle visite in carcere e delle iniziative programmate:



Roma - Sabato 31 dicembre 2022

Ore 21 - Visita al Carcere di Regina Coeli

Con Rita Bernardini, Roberto Giachetti, Alessandra Impallazzo.



Milano - Lunedì 2 gennaio 2023

Ore 14 – 16, Carcere di Opera: Laboratorio “Spes contra spem”.



Novara - Martedì 3 gennaio 2023

Ore 11 - Visita al Carcere di Novara

Con Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Umberto Baccolo, Roberto Casonato, Ermir Lushnjari, Alessandro Brustia, Federico Celano, Teresa Luana Nigito, Maria Giovanna Fadda.

Ore 15:30 - Conferenza stampa presso lo studio dell'avv. Alessandro Brustia, Presidente della Camera Penale di Novara, Via Fratelli Rosselli 4.



Torino - Mercoledì 4 gennaio 2023

Ore 11 - Visita al Carcere di Torino-Lorusso e Cotugno

Con Rita Bernardini, Sergio Rovasio, Sergio D'Elia, Elisabetta Zamparutti, Umberto Baccolo, Edmondo Bertaina.



Varese - Giovedì 5 gennaio 2023

Ore 11 - Visita al Carcere di Varese

Con Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Umberto Baccolo, Mauro Guglielmini, Ermir Lushnjari, Gianluca Franchi, Fabio Margarini. Sarà presente la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

Ore 16 – Conferenza “Basta morte per pena!”, Palazzo Estense (Sala consiliare) Con Davide Galimberti, Fabio Margarini, Roberta Manfroi, Gianluca Franchi, Rita Bernardini, Maria Chiara Gadda, Sergio D’Elia, Don Giuseppe Pelegatta, Umberto Baccolo, Elisabetta Zamparutti.



Busto Arsizio - Venerdì 6 gennaio 2023

Ore 11 - Visita al Carcere di Busto Arsizio

Con Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Umberto Baccolo, Mauro Guglielmini, Ermir Lushnjari, Samuele Genoni, Lorenzo Parachini, Cristina Toffolo De Piante, Mercedes Ariza. Sarà presente la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda e il Cappellano David Maria Riboldi.



Parma - Sabato 7 gennaio 2023

Ore 11 - Carcere di Parma: Laboratorio “Spes contra spem”.