Trasparenza sui numeri della giustizia: è quello che chiede l'onorevole di Azione, con una interrogazione alla Guardasigilli. In particolare: quali siano i dati sulla modalità di definizione dei procedimenti suddivisi per tipologia di reati, in particolare per quello che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione; la percentuale di sentenze di appello in riforma delle sentenze di I grado; il tasso di accoglimento e rigetto delle richieste dei pubblici ministeri ai giudici per le indagini preliminari suddivise per tipologie; il numero di istanze di riparazione per ingiusta detenzione rigettate dalle corti di appello; il numero di avvisi di garanzia notificati ogni anno e quanti di questi si traducono in un rinvio a giudizio o in una citazione diretta a giudizio. Come ci dice Costa «che però va supportato attraverso dati scientifici grazie ai quali potrà prendere le decisioni. La disponibilità di dati analitici e aggiornati è il presupposto necessario al fine di comprendere e valutare l'effettivo funzionamento degli istituti giuridici esistenti, l'appropriatezza delle norme vigenti in materia processuale e, più in generale, l'efficacia dell'ordinamento giudiziario, al fine di individuare risposte legislative idonee a risolvere le criticità individuate».ma, non avendo ricevuto risposta, ha presentato l'interrogazione. «Sarebbe alquanto sorprendente - ci dice - se il ministero della Giustizia non disponesse di questi dati fondamentali». Ma perché proprio questi? «Conoscere il tasso di accoglimento o rigetto delle richieste del pm da parte del gip servirebbe a capire se c'è effettivamente un filtro da parte del giudice o se quest'ultimo fa semplicemente da passacarte del pm». L'avvocatura stigmatizza da sempre l'abuso di intercettazioni, spesso usate per cercare non la prova del reato ma un reato qualsiasi, le proroghe delle indagini, su cui sta lavorando la Commissione Lattanzi per limitarle, misure cautelari. Il disvelamento dei dati dell'andamento della macchina giudiziaria è un'antica battaglia anche delle Camere Penali per cui i dati statistici giudiziari non sono di proprietà della magistratura. Inoltre, sapere quante sentenze di appello riformano quelle di primo grado è fondamentale proprio in questo momento in cui il tema delle impugnazioni è al centro del dibattito della Commissione Canzio, con tutti i rischi delineati daQuesto dato, insieme a quello relativo agli avvisi di garanzia che si traducono in un giudizio, si lega anche al tema delle valutazioni professionali dei magistrati,. Entrambi chiedono che per esse venga introdotto anche il parametro delle smentite processuali delle ipotesi accusatorie. Conclude dunque Costa: «Com'è possibile che il ministero non abbia questi dati adesso che le commissioni stanno lavorando ai decreti attuativi del processo penale e alla riforma dell'ordinamento giudiziario?». Intanto ieri la commissione giustizia della Camera ha conferito il mandato alle relatrici(Iv) e(FI) e ha così completato l'esame del ddl civile che sarà in aula martedì prossimo con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista.