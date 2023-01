Alfredo Cospito è stato trasferito nel penitenziario di Opera, a Milano. In sciopero della fame da oltre 100 giorni, le sue condizioni di salute sono in peggioramento: non riesce più a muoversi bene, se non grazie a una sedia a rotelle. Il carcere milanese è dotato di un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno) che non ha invece quello di Sassari. Nel caso in cui le condizioni del recluso dovessero precipitare tanto da richiedere un ricovero, verrebbe trasferito all'ospedale San Paolo 'collegato' all'istituto penitenziario.

Cospito “proseguirà lo sciopero della fame” che porta avanti da oltre cento giorni anche nel carcere di Opera, riferisce l'avvocato Flavio Rossi Albertini. “Su questo non c'è alcun dubbio, è determinatissimo - aggiunge -. Se vogliono il martire, lo avranno”.

A chiederne il trasferimento nei giorni scorsi il Garante dei detenuti Mauro Palma, che ha segnalato la necessità di spostarlo in un istituto dove sia «sia possibile un immediato intervento ospedaliero qualora fosse disgraziatamente necessario». «Io non entro nel merito, se non per l'aspetto sanitario. Però non è vero che la revoca sia giuridicamente impossibile - ha spiegato Palma - Per gli atti amministrativi la possibilità esiste sempre, al di là della legge sul 41 bis».

Intanto in Italia e all’estero si moltiplicano le azioni in segno di solidarietà degli anarchici. Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18.30, a Palazzo Chigi, per discutere del caso. Esame del giorno: informativa dei ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia sul caso Cospito (Affari esteri e cooperazione internazionale - Interno - Giustizia). “Credo che lo Stato non si debba fare intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”, commenta la premier Giorgia Meloni a proposito degli imbrattamenti e gli incendi che si sono susseguiti nel week end.

Revoca del 41bis, entro il 12 febbraio la risposta del guardasigilli

Il 12 febbraio scade il termine per la risposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio all'istanza di revoca del 41bis presentata dalla difesa. Il carcere duro era stato disposto dall'ex ministro Cartabia il 4 maggio 2022 sulla base di presunte connessioni fra ''due realtà associative in stretta connessione con Cospito''. In caso di mancata risposta da Via Arenula entro i termini, il ricorso sarà considerato respinto.

Il difensore di Cospito, Flavio Rossi Albertini, nell'istanza al ministro Nordio, evidenza "fatti nuovi, non sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma", che aveva respinto nelle scorse settimane un reclamo della difesa. In particolare si fa riferimento alle motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Roma nel processo nato dall'operazione 'Byalistok', ''con cui erano stati assolti gli imputati dall'accusa di associazione con finalità di terrorismo'' disponendo condanne per altre fattispecie di reati minori. Per il difensore, le motivazioni della sentenza, depositata il 13 dicembre, ma di cui la difesa ''ha avuto contezza nei primi giorni di gennaio'', ''escludono l'esistenza, presso il centro sociale Bencivenga (a Roma in via Nomentana, ndr.), di una cellula presuntivamente ritenuta affiliata alla 'Fai' (Federazione anarchica informale) proprio per i legami e i confronti epistolari intrattenuti tra gli imputati e Cospito, nonché che Cospito voglia manipolare la personalità'' di uno degli imputati ''e/o strumentalizzare il giovane anarchico facendone veicolo all'esterno della propria posizione politica, e assumono una valenza scardinante del requisito della perduranza della compagine associativa di appartenenza di Cospito, proprio nella misura in cui la tesi accusatoria posta a fondamento del procedimento penale de quo costituiva il principale elemento enfatizzato a tal fine nel decreto ministeriale''.

Sull'istanza di revoca del 41bis disposto per quattro anni nei confronti dell'anarchico è atteso nei prossimi giorni il parere della Dna (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) al ministro della Giustizia Carlo Nordio. A quanto si apprende sul punto si sono svolti incontri che hanno coinvolto anche le autorità giudiziarie che si sono occupate di vicende relative all'anarchico.

Oltre all'istanza di revoca su cui è chiamato a esprimersi il Guardasigilli, il difensore ha presentato un ricorso anche per Cassazione, con udienza fissata in camera di consiglio il 7 marzo, contro l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma, competente per il 41bis.