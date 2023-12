Poca attenzione sui diritti umani dei migranti, delle donne e sull’uguaglianze di genere, ma anche nei confronti della questione legata alla libertà di espressione a causa della mancata riforma volta a garantire che le cause legali non siano utilizzate come azioni intimidatorie nei confronti dei giornalisti. Tutto è aggravato dalla mancanza di una istituzione nazionale dedicata alla vigilanza sui diritti umani. È ciò che emerge dal rapporto del Consiglio d’Europa stilato a seguito della visita effettuata dalla delegazione guidata da Dunja Mijatovic, la Commissaria per i Diritti Umani.

ASILO E MIGRAZIONE

L'Italia si trova in prima linea nei movimenti migratori nel Mediterraneo centrale. La Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa riconosce le notevoli sfide di questa situazione e ha elogiato ripetutamente gli sforzi significativi compiuti dalle autorità italiane per salvare vite in mare. Sottolineando che porre fine alla tragedia umana in corso nel Mediterraneo è una responsabilità europea comune, la Commissaria denuncia che l'assenza di un'operazione europea di ricerca e soccorso non solleva l'Italia dai suoi obblighi secondo il diritto internazionale e marittimo. La Commissaria esorta le autorità italiane a garantire una capacità di ricerca e soccorso sufficiente ed adeguata per fornire assistenza tempestiva ed efficace alle persone in pericolo in mare, compresi rifugiati, richiedenti asilo e migranti in generale. Inoltre, invita le autorità a fare il massimo per stabilire percorsi sicuri e legali.

La Commissaria richiama le autorità italiane a revocare politiche e pratiche che ostacolano le operazioni di ricerca e soccorso delle organizzazioni non governative (Ong) in mare. La criminalizzazione delle loro attività contrasta con gli obblighi dell'Italia secondo il diritto internazionale. In particolare, l'attuazione del Decreto- Legge n. 1/ 2023, insieme alla pratica di assegnare luoghi sicuri lontani, ostacola la fornitura di assistenza vitale da parte delle Ong nel Mediterraneo centrale. La cooperazione con altri paesi è legittima dal punto di vista delle politiche migratorie degli stati membri, ma alcune attività di cooperazione dell'Italia destano preoccupazione dal punto di vista dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con la Libia e la Tunisia.

Nonostante il numero elevato di arrivi via mare sia parte di un modello strutturale, la politica migratoria dell'Italia continua a concentrarsi su soluzioni basate sull'emergenza. La Commissaria raccomanda alle autorità di orientare gli sforzi verso il supporto del sistema di asilo e accoglienza, migliorare la preparazione e la pianificazione contingente anziché derogare, de jure e de facto, dagli standard.

DIRITTI DELLE DONNE E UGUAGLIANZA DI GENERE

Sebbene l'Italia abbia sviluppato notevolmente la sua legislazione nazionale e le politiche per la promozione dell'uguaglianza di genere e la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, persiste una marcata discrepanza tra le garanzie che sono sulla carta e la situazione reale riguardo alle disuguaglianze e alla violenza di genere subite dalle donne e dalle ragazze. La Commissaria raccomanda alle autorità di affrontare prioritariamente le carenze sistemiche attraverso misure per ridurre le disparità tra le Regioni in termini di risultati di uguaglianza, eliminare gli ostacoli all'accesso all’aborto, combattere il sessismo e gli stereotipi discriminatori di genere a livello sociale e istituzionale, incluso tra le forze dell'ordine e il potere giudiziario, e affrontare la distribuzione geografica e la qualità disomogenea dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza di genere, insieme alle carenze esistenti nei loro finanziamenti.

La Commissaria raccomanda alle autorità di adottare misure per rafforzare l'attuazione della legislazione antidiscriminatoria, garantendo che le forme di discriminazione intersecanti siano affrontate adeguatamente nel sistema giuridico, e assicurare finanziamenti adeguati e stabili e un miglior coordinamento interistituzionale per l'attuazione delle strategie nazionali e dei piani d'azione per l'uguaglianza di genere e la lotta contro la violenza sulle donne. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la situazione socioeconomica delle donne, con particolare attenzione alla rimozione degli ostacoli all'accesso al mercato del lavoro e per invertire il crescente divario salariale di genere.

Il governo è inoltre sollecitato a garantire che l'accesso all'aborto e alla contraccezione non sia compromesso dal rifiuto dei medici nel fornire determinate forme di assistenza sanitaria per motivi di coscienza o dalle differenze nelle politiche regionali in questo settore. Ulteriori sforzi sono necessari per garantire il pieno rispetto dei diritti, della dignità e dell'autonomia delle donne nelle cure sanitarie materne, comprese quelle durante il parto. In generale, dovrebbe essere allocato un finanziamento pubblico sufficiente al sistema sanitario per garantire la disponibilità e l'accessibilità all’aborto o alla contraccezione per tutte le donne in tutta Italia. Le autorità dovrebbero migliorare anche la raccolta e l'analisi dei dati in questo settore e garantire la fornitura di un'educazione sessuale completa e obbligatoria.

La Commissaria incoraggia le autorità a modificare la legislazione penale, inclusa l'adozione della nozione di consenso liberamente dato come base per i reati di violenza sessuale, compreso lo stupro. Invita le autorità a potenziare la formazione e la capacità tra il potere giudiziario e le forze dell'ordine al fine di migliorare il trattamento delle donne vittime di violenza di genere ed evitare la loro vittimizzazione secondaria. Infine, sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione istituzionale con le Ong dei diritti delle donne e di riconoscere il loro ruolo cruciale a tutti i livelli di governance.

MANCA UN’ISTITUZIONE NAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

La Commissaria è allarmata dall'alto numero di attacchi e intimidazioni dirette contro giornalisti e operatori dei media in Italia. A tal proposito, esorta il governo e il Parlamento a intraprendere una riforma completa del quadro legale pertinente per decriminalizzare completamente la diffamazione e garantire che le cause legali non siano utilizzate come azioni intimidatorie. In relazione al quadro nazionale dei diritti umani, la Commissaria raccomanda alle autorità italiane di stabilire urgentemente un'istituzione nazionale per i diritti umani con un ampio mandato in linea con la Raccomandazione CM/ Rec( 2021) del Comitato dei Ministri sulla sviluppo e il rafforzamento di istituzioni nazionali pluraliste e indipendenti per i diritti umani. Inoltre, esorta le autorità a allineare ulteriormente il quadro legislativo italiano agli standard del Consiglio d'Europa sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione contro le persone Lgbt, includendo l'orientamento sessuale, l'identità e l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali nelle leggi esistenti contro la discriminazione, il discorso dell'odio e i crimini d'odio.

Infine, prendendo nota degli sviluppi recenti che influenzano la registrazione dei certificati di nascita dei bambini nati attraverso la surrogata o seguendo tecnologie di riproduzione assistita all'estero, la Commissaria ricorda che in tutte le misure concernenti i bambini il miglior interesse del minore deve essere una considerazione primaria.