Herbert Alford era innocente. E aveva le prove. Ma nonostante questo è rimasto in cella cinque anni, cinque lunghissimi anni durante i quali la compagnia di noleggio Hertz ha certato una semplice ricevuta, che avrebbe potuto scagionarlo molto prima. Non c'era modo che potesse uccidere Michael Adams alle 14.56 nel blocco 3400 di Pleasant Grove a Lansing, in Michigan, perché in quel preciso momento era 20 minuti di distanza, all'aeroporto di Lansing, intento a concludere una transazione di noleggio auto a Hertz. E quella ricevuta avrebbe corroborato la sua storia. Ma nonostante i numerosi ordini del tribunale e le citazioni in giudizio durante il processo e anche anni dopo essere stato condannato per omicidio di secondo grado nel 2011, Hertz non ha mai prodotto quel semplice pezzo di carta che riportava data e ora. Per Alford era stata emessa una condanna da 30 a 60 anni, passandone cinque in cella prima che la società presentasse il documento reclamato per anni nel 2018, dimostrando definitivamente la sua innocenza. La ricevuta dimostra infatti che la transazione di Alford è stata completata alle 15.00, ovvero quattro minuti dopo la sparatoria mortale in città. Di conseguenza, la sua condanna è stata annullata ed è stato prosciolto nella contea di Ingham nel 2020. Martedì, Alford, che ora ha 47 anni, ha intentato una causa contro Hertz per non aver prodotto le prove in modo tempestivo, come riporta il sito Npr. «Hanno brutalmente ignorato la sua richiesta di cooperazione. Per questo motivo Hertz è finanziariamente responsabile per i danni che ha subito - ha commentato Jamie White, avvocato di Alford -. Se un'entità aziendale vuole partecipare alla nostra comunità, ha la minima responsabilità di partecipare ai processi che proteggono quelle persone. Non puoi prendere soldi dalle persone e quindi ignorare le richieste di documenti legittimi che, in questo caso, avrebbero potuto salvare a qualcuno la vita», ha aggiunto, sottolineando che se Alford avesse scontato l'intera pena, sarebbe stato equivalente all'ergastolo. Adams è stato colpito a morte a Lansing il 18 ottobre 2011, durante una disputa relativa alla droga, secondo l'ufficio del procuratore della contea di Ingham. Tre giorni dopo, l'ufficio ha emesso un mandato e ha accusato il Alford di omicidio di secondo grado. Un testimone ha infatti fornito un foglietto con un numero di targa di un veicolo in cui l'uomo armato era entrato dopo la sparatoria. Un controllo computerizzato ha identificato il veicolo come una Dodge Durango verde del 2002 registrata a Willine Pentecost. Un bollettino della polizia descriveva l'uomo armato come di colore con le trecce. Più tardi, all'ospedale dove Adams è stato dichiarato morto, sua madre ha detto alla polizia che sospettava che l'uomo armato fosse un uomo di nome "Herb", un uomo di colore con le trecce. Nel frattempo, la polizia ha fatto sapere che Jessie Bridges, un informatore, ha riferito di aver visto la sparatoria e che l'uomo armato era il 38enne Herbert Alford. Bridges in seguito ha negato di aver visto la sparatoria. La polizia ha stabilito che Alford viveva con la Pentecost, ma gli ufficiali non sono stati in grado di individuarlo. Il giorno seguente, Shalissa Kittle ha riferito alla polizia di essere in un'auto nel parcheggio e di aver visto Adams sparare. Kittle ha detto che stava guardando il telegiornale della sera e ha riconosciuto la fotografia di Alford come un uomo che ha visto correre verso una Green Durango nel parcheggio dopo la sparatoria. Kittle era un passeggero in un'auto guidata da Curtis Lewis ed erano al parcheggio per comprare droga. Il loro spacciatore era sul sedile posteriore quando Adams è stato colpito. Nell'ottobre 2011, la Durango è stato trovato in un parcheggio a Lansing. Non c'erano targhe sul veicolo. La polizia ha rilevato le impronte digitali e ha tamponato diversi punti all'interno del veicolo per il test del Dna. Nel maggio 2015 la polizia ha arrestato Gilbert Bailey con l'accusa di vendita di droga e violazioni di armi da fuoco. Bailey, figlio di Pentecost, ha immediatamente concluso un accordo con la polizia. Ha fornito informazioni su dove si trovava Alford e in cambio si è dichiarato colpevole di un'accusa minore. Il 26 maggio 2015 Alford è stato arrestatocon l'accusa di omicidio, possesso illegale di un'arma da fuoco e uso di un'arma da fuoco durante la commissione di un crimine. Durante un esame preliminare, Bridges ha ritrattato la sua identificazione di Alford e ha affermato che la polizia gli aveva offerto 1.500 dollari per accusare Alford. Il detective capo del caso, Lee McCallister, ha detto che Bridges non solo ha detto di aver visto Alford sparare ad Adams, ma ha anche identificato Alford in una foto, negando di aver offerto a Bridges 1.500 dollari. Durante la reclusione, Alford andava a letto ogni notte pensando che non sarebbe mai uscito dalla struttura «e questo ha un impatto enorme sulla salute mentale di qualcuno». Hertz si è detta «profondamente rattristata» per l'esperienza di Alford. «Anche se non siamo stati in grado di trovare il record storico di noleggio dal 2011, quando è stato richiesto nel 2015, abbiamo continuato i nostri sforzi in buona fede per individuarlo», ha dichiarato a Npr la portavoce Lauren Luster -. Con i progressi nella ricerca dei dati negli anni seguenti, siamo stati in grado di individuare il record di noleggio nel 2018 e di fornirlo prontamente». Ma White ha una spiegazione diversa per il ritardo: «Questa è un'organizzazione globale con un'enorme quantità di risorse - ha dichiarato -. L'unica cosa che ha senso per me è che hanno guardato questo afroamericano, che presumibilmente sarebbe stato condannato, e non hanno avuto tempo per questo».