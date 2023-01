Ancora una manifestazione di solidarietà per Alfredo Cospito, il detenuto anarchico al 41-bis recluso nel carcere di Sassari-Bancali giunto, in sciopero della fame a oltranza dal 20 ottobre.

Dopo l'ultimo presidio in via Torino il 29 dicembre è stata indetta per domenica 15 gennaio a Milano - Porta Genova, dalle ore 15, un'altra manifestazione e assemblea pubblica per chiedere l'abrogazione del carcere duro per Cospito e contro l'ergastolo ostativo. Nel frattempo nei prossimi giorni la Cassazione dovrebbe esaminare il ricorso presentato dai legali dell'anarchico contro l'applicazione del 41 bis.

Negli ultimi giorni è circolato un appello per la revoca del provvedimento firmato da importanti nomi della cultura e del diritto come l'ex magistrato Gherardo Colombo e l'ex presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick.