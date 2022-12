VENERDÌ IL MEMORANDUM D’INTESA

Venerdì 24 giugno la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, firmeranno il Memorandum d’Intesa del Programma “Lavoro Carcerario”, un progetto in collaborazione con gli operatori delle telecomunicazioni per aumentare le opportunità professionali dei detenuti nei settori Tlc e Ict e favorire il loro reinserimento sociale. La ministra Cartabia sarà alla Casa Circondariale Ettore Scalas di Cagliari, dove verrà inaugurato un laboratorio dedicato al ricondizionamento dei modem di rete. Il ministro Colao, invece, sarà presso la Casa Circondariale Lorusso Cotugno di Torino, dove i detenuti sono impegnati in un laboratorio di formazione per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Dopo la firma del Memorandum, alle 12: 15, si terrà una conferenza stampa congiunta tra Cagliari e Torino alla presenza dei due Ministri. Interverranno anche i vertici delle società che aderiscono al programma.