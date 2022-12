Un detenuto di 46 anni si è tolto la vita. L'uomo, che stava scontando una pena di 5 anni e 4 mesi per violenze e maltrattamenti, si trovava attualmente in isolamento nel reparto protetti, dopo essere rientrato nella casa circondariale in seguito a una visita in ospedale.Il 46enne si è suicidato con un lenzuolo annodato, approfittando proprio del suo stato di solitudine in cella e di un momento di mancanza di sorveglianza. Si è trattato del secondo suicidio nel giro di un mese nel carcere pavese: il 25 ottobre scorso si era tolto la vita un detenuto di 36 anni. Episodi sui quali sono in corso accertamenti e che stanno alimentando più di una preoccupazione sulla situazione che si vive oggi a Torre del Gallo.