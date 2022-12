La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio anche per per l'imprenditore Fabrizio Centofanti, l'amica del magistrato Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consigliere del Csm ed ex presidente dell'Anm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. La procura ha avanzato la stessa richiesta per l'imprenditore Fabrizio Centofanti, l'amica del magistrato Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi. A firmare la richiesta il procuratore Raffaele Cantone e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. L'indagine è quella che ha provocato un vero e proprio terremoto all'interno del Csm, portando alle dimissioni di diversi consiglieri, coinvolti nelle intercettazioni in cui con esponenti politici discutevano delle nomine al vertice delle procure, a cominciare da quella di Roma. A inguaiare Palamara i suoi rapporti con Centofanti, cui - secondo l'accusa - avrebbe messo a disposizione le sue funzioni di magistrato in cambio di viaggi e regali. L'imprenditore avrebbe anche pagato lavori nell'abitazione di Attisani, che deve rispondere dell'accusa di aver istigato le presunte condotte illecite.