Gian Domenico Caiazza sarà il presidente dell’Unione delle camere penali italiani anche per il prossimo biennio. Il congresso dei penalisti lo ha rieletto per acclamazione. «Congratulazioni a Gian Domenico Caiazza rieletto oggi presidente dell’Unione delle camere penali. La sua conferma dimostra l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Le sue competenze, professionalità e proposte saranno determinanti per una nuova stagione delle garanzie dell’avvocatura penale», dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. E vive congratulazioni al presidente delle Camere penali arrivano anche da Andrea Ostellari, presidente leghista della commissione Giustizia al Senato: «Buon lavoro a lui e a tutti gli avvocati penalisti, figure fondamentali del sistema giustizia, poste a garanzia del diritto e delle persone», dice.