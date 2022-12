PHOTO

Alfonso Bonafede

La legge delega di riforma dei processi civile e penale arriverà in Consiglio dei ministri «entro una settimana, al massimo dieci giorni». Lo ha annunciato ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in una pausa dei lavori del convegno in corso da ieri a Roma presso la Corte d’appello ( di cui si dà conto anche in altro servizio della pagina, ndr). Riguardo al civile, ha detto il guardasigilli, «la bozza di delega è pronta e conterrà tra i suoi punti principali l’abolizione del filtro in appello. Ma la mia intenzione è di portare in Consiglio dei ministri un’unica legge delega anche sul processo penale, sul quale», ha ricordato Bonafede, «il tavolo di lavoro ha focalizzato alcuni settori, ma ci sono dei punti su cui ancora il ministero sta lavorando». Non vedrà mai la luce, invece «la riforma delle intercettazioni nella forma predisposta dall’ex ministro Orlando», ha puntualizzato Bonafede.