«L’Istituto di pena minorile» Beccaria di Milano «è abbandonato a sé da sempre, una struttura colabrodo, con l’utenza di difficilissima gestione e la sola Polizia Penitenziaria che sta facendo il massimo per far funzionare le cose. Nei giorni scorsi è stata compiuta un’altra ottima operazione dalla polizia penitenziaria che a seguito di una perquisizione ha rinvenuto 20 grammi di hashish ed uno smartphone occultati in una camera detentiva». Così in una nota il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, in merito alle condizioni del carcere minorile Beccaria di Milano.

Rintracciati i due evasi

Lo scorso venerdì erano evasi due detenuti, entrambi minorenni, dal cortile passeggi, scavalcando il muro del cortile e quello di cinta. Il primo dei due evasi, di origini marocchine, era stato ritrovato poco dopo la mezzanotte in un treno - dai carabinieri della Compagnia di Cesate - presso la stazione di Garbagnate. Il secondo è stato preso nella serata di ieri. Fin dalle prime ore successive all’evasione, il personale di Polizia Penitenziaria dell’IPM aveva perlustrato le zone dove i detenuti avrebbero potuto cercare ospitalità. Anche nelle zone limitrofe all’istituto erano state disposte ronde e controlli da parte degli operatori del Beccaria.