La Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

Il detenuto lamenta la mancata informazione in ordine alle conseguenze del suo trasferimento in Italia

Secondo il suo avvocato si tratterebbe di un'evidente violazione dei diritti di difesa del ricorrente

L’uomo aveva chiesto la revoca della sentenza della Cassazione

La versione italiana dell'ergastolo è decisamente più dura

Un italiano è stato, dopodiché aveva acconsentito al trasferimento nel nostro Paese senza sapere che, mentre dopo 15 anni avrebbe potuto chiedere l’accesso alla libertà condizionale, ciò non sarebbe potuto avvenire in Italia. Sì, perché da noi – e parliamo dell’ergastolo “normale” –Per questo i suoi legali hanno fatto ricorso per la violazione del principio di prevedibilità della pena e pari gravità e afflittività della sanzione nel riconoscimento della sentenza straniera da eseguire in Italia. La Cassazione, con la sentenza 41552/22, ha rigettato il ricorso.Cosa è accaduto? Roberto P., classe 1971, tramite il suo difensore; con la citata decisione la sesta sezione penale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale, in data 29 aprile 2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta, avanzata dal Procuratore Generale, di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa in data 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera con la quale l’uomo è stato condannato all'ergastolo per il reato di omicidio volontario.In sostanza,. Con tali motivi nuovi la difesa si è appunto lamentata che l’uomo non era stato correttamente informato che il suo trasferimento in Italia avrebbe determinato l'assoggettamento alla normativa italiana in materia di liberazione condizionale, così compromettendo la posizione penale assunta in Germania.Tale difetto di informazione, desumibile dalla lettura degli atti ed in particolare del verbale di audizione di Roberto P.,e si pone in violazione del principio di prevedibilità previsto dall'art. 7 della CEDU e correlato agli articoli 3, 25, 13 e 27 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento nei confronti della giustizia, violazione da cui deriva la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di riconoscimento.In sostanza, secondo la difesa, se il Roberto P. fosse stato correttamente messo a conoscenza delle conseguenze negative in tema di liberazione anticipata derivanti dalla presentazione di richiesta di trasferimento in Italia, avrebbe «atteso prima di procedere alla richiesta di trasferimento».A giudizio del ricorrente, la rilevanza e potenziale decisività del motivo nuovo di cui si è trattato e l'assoluta carenza motivazionale sul punto da parte della Corte di Cassazione,.L’uomo aveva chiesto la revoca della sentenza della Cassazione avverso la pronuncia della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera in quanto, com’è detto, la Suprema Corte non aveva considerato la memoria difensiva.Con la pronuncia recente,(Strasburgo, 20 aprile 1959, ratificata ed eseguita con legge n. 215 del 23 febbraio 1961) per il fatto che la pena inflitta dall’autorità giudiziaria tedesca (ergastolo con possibilità di libertà condizionale dopo aver scontato 15 anni di reclusione) era stata trasformata invisto che, com’è detto, un condannato al fine pena mai deve attendere almeno 26 anni per poter fare richiesta del beneficio. Questoperché in Italia non è stata prevista «l’applicazione di una pena più grave di quella inflitta in Germania» e perché anche in Italia è possibile applicare istituti che permettono al condannato di non scontare l’intera pena. Di conseguenza, la Cassazione ha escluso la violazione dell’art. 735 e della Convenzione di Strasburgo nella parte in cui essa impedisce il trasferimento in un altro Paese se ne deriva un aggravamento «della posizione penale del detenuto».