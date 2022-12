PHOTO



Si è dimesso dall’incarico, oggi, a quantoapprende l’Adnkronos, il leader Fim Marco Bentivogli, alla guida delletute blu della Cisl dal 13 novembre del 2014. «Dimissioni irrevocabilima nessuna dietrologia: c’è un tempo per ogni cosa e per me è giuntoil momento di lasciare spazio ad altri». Così il leader Fim, Marco Bentivogli, motiva in una lettera inviata al segretario generale Cisl,Annamaria Furlan e al consiglio generale della Fim Cisl, la suavolontà di lasciare l’incarico a metà del secondo mandato allaleadership del sindacato. A breve sarà convocato il Consigliogenerale. «Questa scelta è assolutamente libera e meditata con me stesso, nellasicurezza che la Fim possa proseguire il proprio cammino ancora piùforte. Non pensate a nessun rammarico e a nessuna dietrologia, ho sempre detto che bisogna fare più esperienze possibili per continuarea dare il senso alla propria esistenza, ho appena compiuto 50 anni edopo 25 anni di Fim penso sia giusto cambiare reparto nel proprio impegno», si legge nella lettera.«Dobbiamo rappresentare sempre un motivo in più per portare le personealla scelta dell’impegno e ciò si raggiunge confermando giorno dopogiorno la nostra coerenza», conclude.