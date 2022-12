PHOTO

Saviano

Steve Bannon, guru dell’alt-right americana e consigliere fino all’agosto 2017 del Presidente Trump, si difende dopo l'arresto per frode e riciclaggio di denaro: «Sono vittima di un complotto politico». E aggiunge: «Sono pronto a resistere tutto il tempo necessario e continuerò a combattere». Rilasciato su cauzione con una somma di 5 milioni di dollari, secondo l'accusa l'ex stratega di Trump si sarebbe appropriato indebitamente di centinaia di migliaia di dollari da una campagna di crowdfunding, che avrebbe dovuto contribuire alla costruzione di un muro al confine con il Messico. Sul caso interviene Roberto Saviano che su Instragram commenta: «L’arresto di Steve Bannon non fa altro che confermare che la rete internazionale sovranista è solo una accozzaglia di truffatori. Come questo personaggio sia riuscito a truffare anche l’Italia (vedi il caso della Abbazia Trisulti raccontato da Report) resta un mistero che prima o poi dovrà essere chiarito. Anche perché questo signore - che pare aver truffato i suoi stessi sostenitori... che banda di boccaloni! - ha avuto molti incontri ai massimi livelli nel nostro Paese. Ho come l’impressione che questo arresto avrà i suoi effetti anche sul mondo dell’informazione e che qualche giornale potrebbe sparire dal panorama editoriale italiano. Il che, per la verità, è sempre una cattiva notizia».