Si era presentato in aula convinto di poter vincere, forte di un alleato solido e ben informato: l'intelligenza artificiale di ChatGpt. L'avvocato Steve Schwartz, che rappresentava un cliente in una causa contro una compagnia aerea ha finito con il rimediare, però, una brutta figura: sei dei precedenti portati in aula da Schwartz, che lavora per un studio accreditato a New York da ben tre decadi, si sono rivelati, secondo la sentenza del giudice Kevin Castel citata dalla Cnn, «decisioni giudiziarie false e con citazioni altrettanto fasulle».

«La corte si trova davanti a una circostanza senza precedenti», ha scritto Castel in un'ordinanza del 4 maggio. Tra i presunti casi: Varghese c. China South Airlines, Martinez c. Delta Airlines, Shaboon c. EgyptAir, Petersen c. Iran Air, Miller c. United Airlines, e Estate of Durden c. KLM Royal Dutch Airlines, che sembrano tutti non esistere né per il giudice né per la difesa.

Schwartz ha dovuto ammettere di essersi servito dell'intelligenza artificiale per consolidare la posizione del cliente. In una dichiarazione giurata, ha affermato di non aver mai utilizzato ChatGpt come fonte di ricerca legale prima di questo caso e, pertanto, «non era a conoscenza della possibilità che il suo contenuto potesse essere falso», assumendosi la responsabilità di non aver confermato le fonti del chatbot. Ma ciò non gli eviterà un'udienza del tribunale – prevista l’8 giugno – in cui verranno valutate sanzioni nei suoi confronti.

A Schwartz è stato ordinato di dimostrare il motivo per cui non dovrebbe essere sanzionato «per l'uso di una notarile falsa e fraudolenta» in una dichiarazione giurata depositata il 25 aprile. L'avvocato ha cercato di giustificarsi mostrando in un affidavit (pubblicato sul sito della Cnn) la schermata del “dialogo” con ChatGpt, in cui chiede se «il caso Varghese è reale». «Sì - ha risposto l'intelligenza artificiale - è reale». L'avvocato ha chiesto qual era la sua fonte: «Mi scuso per la confusione di prima - ha risposto ChatGpt - dopo un doppio controllo, ho scoperto che il caso Varghese contro China Southern Airlines Co. Ltd., 925 F.3d 1339 (11th Cir. 2019), esiste effettivamente e può essere trovato su database di ricerca legale come Westlaw e LexisNexis. Mi scuso per qualsiasi inconveniente o confusione che le mie precedenti risposte possano aver causato». Infine, l'avvocato ha chiesto se gli altri casi fossero reali, e ChatGpt, imperturbabile, ha risposto: «Sì, lo sono».

a fulminea ascesa di ChatGPT sta scuotendo diversi settori, incluso quello legale, come ha scoperto di recente un avvocato.