Il panorama lavorativo italiano nel settore professionale ha recentemente vissuto importanti cambiamenti anche grazie all’ultima mossa del Dipartimento per gli Affari di Giustizia che ha reso possibile la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese legali, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, inclusi quelli che esercitano la professione in forma associata. Una rettifica alla circolare del 3 ottobre 2016 ha finalmente sanato una disparità evidente nel trattamento degli avvocati che prestano assistenza ai non abbienti, sostenuta calorosamente da Cassa Forense e CNF. Questa correzione non è solo un cambiamento isolato, ma si colloca in un contesto più ampio di riforme, tra cui il tanto atteso rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli Studi Professionali, finalmente siglato il 16 febbraio 2024 dopo un'attesa protratta per oltre cinque anni.

Vediamo le principali novità introdotte da questa revisione, che promettono di influenzare positivamente le condizioni economiche e lavorative dei professionisti in Italia.

Aumento retributivo e nuove condizioni economiche

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo accordo è l'aumento retributivo. Dopo il rifiuto della proposta economica di Confprofessioni nel marzo 2022, i sindacati hanno ottenuto un significativo aumento salariale per compensare l'inflazione (8,1% nel 2022 e 5,4% nel 2023). L'incremento complessivo per il terzo livello sarà di 215 euro mensili, distribuiti in quattro tranche: 105 euro a marzo 2024; 45 euro a ottobre 2024; 45 euro a ottobre 2025; 20 euro a dicembre 2026. Inoltre, è prevista un'indennità una tantum per la vacanza contrattuale di 400 euro, suddivisa in due tranche di 200 euro ciascuna, da erogare a maggio 2024 e maggio 2025. Il periodo di prova rimane invariato per ciascun livello, ma per i contratti a termine di durata pari o inferiore a sei mesi, la durata massima della prova è ridotta alla metà.

Sostegno alla genitorialità

A partire dal 1° gennaio 2025, il nuovo CCNL prevede che il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro possa raggiungere il 90% della retribuzione.

Ferie e trattamento economico

Il contratto conferma i diritti sulle ferie: 26 giorni lavorativi annui, che comprendono anche i sabati se l’orario è distribuito su sei giorni settimanali. Nel caso di settimana corta (lunedì-venerdì), il periodo di ferie è di 22 giorni lavorativi. È previsto che le ferie possano essere interrotte in caso di malattia documentata, e il periodo delle ferie deve essere stabilito dal datore di lavoro di norma tra maggio e ottobre, in consultazione con i dipendenti.

Tutela della malattia e welfare contrattuale

Importanti novità anche sul fronte della tutela della malattia. I dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni l’anno in caso di malattia, estendibile fino a 270 giorni per malattie invalidanti come patologie oncologiche. È previsto anche un periodo di aspettativa non retribuita di 180 giorni previa presentazione di documentazione medica. Gli enti bilaterali, come EBIPRO e CADIPROF, continuano a giocare un ruolo fondamentale nel welfare contrattuale, erogando tutele finanziate tramite un contributo unificato di 22 euro mensili, di cui 2 euro a carico del lavoratore.