Un presunto studio legale con sede in via Mentana 56 a Terni millanta professionalità e competenze, utilizzando nomi e foto di veri avvocati ignari per attirare clienti in cerca di assistenza legale. Con questa strategia, il sedicente “Studio Legale Agnelli” si fa accreditare 500 euro di acconto, per poi sparire senza fornire alcun servizio.

L’Ordine degli Avvocati di Terni ha confermato che lo studio legale non esiste, né vi sono avvocati iscritti con i nominativi pubblicizzati sul sito web, ora messo in manutenzione dopo diverse segnalazioni. Alcuni legali coinvolti, pur non avendo alcun legame con l’attività, sono stati informati dell’uso fraudolento della loro identità.

L’Ordine degli Avvocati: «Verificate sempre l’affidabilità dei professionisti»

In una nota ufficiale, l’Ordine degli Avvocati di Terni ha sottolineato l’importanza di verificare la serietà di un legale prima di affidarsi ai suoi servizi, in particolare quando l’offerta arriva tramite canali online poco trasparenti. «Invitiamo chiunque abbia bisogno di assistenza legale a controllare l’affidabilità del professionista, evitando proposte generiche e poco chiare, che non rispettano i canoni deontologici della professione», si legge nel comunicato.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulla truffa per identificare i responsabili e prevenire ulteriori raggiri ai danni dei cittadini.