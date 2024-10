La tutela della salute degli avvocati diventa protagonista grazie a un'iniziativa innovativa, promossa dalla Cassa Forense in collaborazione con il Policlinico Gemelli. Questo progetto nazionale, attraverso una serie di eventi itineranti, ha l’obiettivo di sensibilizzare i professionisti del diritto sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, offrendo check-up gratuiti in diverse città italiane.

Il progetto

Suddiviso in dieci tappe distribuite sul territorio nazionale, il programma mira a educare gli avvocati sui rischi legati alla loro salute, in particolare per quanto riguarda lo stress, i ritmi lavorativi intensi e la sedentarietà. Con un lavoro caratterizzato da scadenze pressanti e lunghe ore trascorse alla scrivania, i legali si trovano spesso a trascurare la propria condizione fisica. Questo tour rappresenta quindi un'occasione preziosa per promuovere uno stile di vita sano e una maggiore attenzione alla prevenzione.

Le tappe del tour

Durante ogni tappa, i partecipanti possono accedere a un check-up completo e gratuito, mirato a valutare i principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare. Il team medico del Policlinico Gemelli offre una valutazione accurata della salute attraverso un percorso che include:

Colloquio personalizzato : una fase iniziale di consultazione sulle abitudini quotidiane, come il consumo di alcol, fumo, dieta, esercizio fisico e qualità del sonno, elementi che incidono significativamente sul benessere;

Analisi cliniche : controllo di parametri fondamentali come colesterolo, glicemia e pressione sanguigna, dati essenziali per individuare il rischio di patologie cardiovascolari:

Misurazioni corporee: valutazioni antropometriche quali la circonferenza della vita, dei fianchi e del polpaccio, utili per analizzare la composizione corporea e identificare eventuali squilibri tra massa magra e grassa.

I benefici per la professione

Dai primi appuntamenti, tenutisi a Cosenza, Treviso e Firenze, è emerso che molti avvocati soffrono di problemi legati allo stress e alla pressione arteriosa, con una tendenza a stili di vita poco salutari. Questi aspetti sono strettamente legati alla natura della professione legale, che richiede grande concentrazione e dedizione, ma che rischia di minare il benessere fisico se non viene bilanciata con abitudini salutari.

Il prossimo appuntamento si terrà a Pescara, il 29 ottobre 2024, presso l'Ordine degli Avvocati, dove i legali potranno sottoporsi al check-up gratuito e ricevere consigli su come migliorare il proprio stile di vita.