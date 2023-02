Avvocatura

Il parere dell’Agenzia delle Entrate in caso di spese di lite corrisposte da un’amministrazione pubblica soccombente: nel caso in cui i compensi siano corrisposti a professionisti che utilizzano il regime forfetario, l’ente dovrà comunque emettere una certificazione unica per i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi