I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione, emesso dal tribunale - Sezione misure di prevenzione di Bari su richiesta della procura della Repubblica di Trani. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di Vincenzo Zagami, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

Secondo le accuse, fin dai primi anni '90 Zagami avrebbe esercitato abusivamente la professione di avvocato, commettendo numerosi reati connessi, principalmente contro la fede pubblica e il patrimonio. Per alcuni di questi episodi, l'uomo è già stato condannato in via definitiva. Il patrimonio sequestrato, stimato in oltre 3 milioni di euro, comprende due società immobiliari (una con sede in Italia e l'altra in Francia), due appartamenti situati in un esclusivo residence a Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra, un lussuoso appartamento ad Alessandria all'interno di un residence con piscina, oltre a diverse autovetture di lusso, tra cui una Ferrari GT, una Lamborghini Murcie'lago, una Porsche Cayenne, un'Audi A8 e un Range Rover Sport. Nel sequestro è compresa anche una Harley Davidson.

Il provvedimento odierno accoglie la proposta della procura di Trani, avanzata sulla base delle indagini patrimoniali condotte dalla Sezione specializzata del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari. Le verifiche hanno ricostruito la carriera di Zagami e gli introiti del suo nucleo familiare, delineando un quadro indiziario che indica l'origine illecita della ricchezza accumulata negli ultimi 30 anni. Secondo gli investigatori, i beni sarebbero frutto di numerosi reati, tra cui esercizio abusivo della professione, falsità materiale in atti pubblici, truffa continuata e appropriazione indebita.