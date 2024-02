C’è un obiettivo, una stella polare che guida l’avvocatura da anni: affermare la propria centralità nella democrazia. Allontanare l’equivoco che riduce il ruolo sociale a corporazione. Ricordare ai cittadini che gli avvocati sono essenziali per il sistema civile, insostituibili nel garantire il riconoscimento dei diritti, non solo nelle aule dei tribunali. «Ma sappiamo anche una cosa», ricorda, con un certo opportuno pragmatismo, il presidente del Cnf Francesco Greco nell’agorà degli Ordini e delle Unioni forensi, convocata questa mattina a Roma: «Noi avevamo l’obiettivo dell’avvocato in Costituzione. L’attuale maggioranza politica ha però deciso di investire tutto nel progetto costituzionale del premierato. Inevitabilmente scivoleranno avanti nel tempo sia la separazione delle carriere che il riconoscimento dell’avvocato. E allora, a definire il ruolo degli avvocati nella giurisdizione e nella società del futuro provvederemo noi, con la scrittura di una nuova legge professionale. E attenzione, non si tratta di un restyling della 247: dobbiamo pensare a una nuova carta costituzionale dell’avvocatura».

Il che, per completare il discorso della centralità nella democrazia di cui all’inizio, richiede due punti fermi, osserva Greco: «Dobbiamo immaginare innanzitutto una legge in grado di guardare al ruolo dell’avvocato nel futuro, cioè da qui al 2030 e anche ai prossimi 25 anni. Non solo: dobbiamo chiederci quali saranno le attese future della società rispetto agli avvocati. Dobbiamo sforzarci di essere in sintonia con queste aspettative».

Tutto torna con l’idea del riconoscimento, dell’affermazione del ruolo nella democrazia: non solo «regole relative al disciplinare, allo snellimento di una procedura oggi farraginosa che grava sui Consigli distrettuali di disciplina», non solo «nuove norme sui procedimenti elettorali degli Ordini». Certo, anche un «cambiamento profondo nell’accesso alla professione, nella formazione, con specializzazioni ripensate in modo da incrociare davvero la domanda di quella cosa un po’ blasfema che si chiama mercato». Ma non solo questo: si dovrà, per il presidente del Cnf, «conservare uno sguardo complessivo, che tenga sempre presenti esigenze della società e nuovi approdi della professione». In una chiave che, appunto, «non potrà ridursi all’aggiornamento della legge 247».

Ora, il presidente del Cnf offre un orizzonte ambizioso, ma senza la pretesa di imporlo. E come detto, l’incontro a Roma presso la Pontificia università della Santa croce, ha coinvolto i Consigli dell’Ordine e le Unioni forensi, con una particolare sollecitazione rivolta agli Ordini circondariali. Come Greco ricorda nel suo intervento introduttivo, della nuova Carta dell’avvocatura è stato investito un tavolo in cui, al fianco di Cnf, Ocf e Cassa forense, compaiono, oltre alle associazioni maggiormente rappresentative, i presidenti dei Coa distrettuali e delle Unioni regionali. Ma proprio perché non tutti gli Ordini sono presenti nel “laboratorio” previsto dalla mozione congressuale di Roma, e che si è riunito per la prima volta nel pomeriggio al Cnf, ci sarà in parallelo «il ricorso a ulteriori riunioni dell’agorà in cui sarà possibile ascoltare», appunto, «anche i Coa circondariali, in e assicurare così un coinvolgimento diffuso, il più esteso possibile, degli avvocati alla nostra riforma».