È Andrea Prosperi, noto civilista romano, la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri nel quartiere romano di Prati. Il legale è morto nello scontro tra il suo scooter e un’auto avvenuto in via Ruggero di Lauria, all’incrocio con via Caracciolo. L’avvocato Prosperi, 48 anni, tre figli, era in sella a un’Honda Sh 300, quando si è scontrato con la Bmw di una donna 55enne, che si è fermata per i soccorsi. Trasportato al Santo Spirito dal 118, il 48enne è morto poco dopo. La donna che si trovava a bordo dell'auto non ha riportato ferite. Ascoltata dai vigili urbani del I Gruppo Prati, ha raccontato la sua versione dell'accaduto. Le indagini sono ancora in corso, l'ipotesi principale è che uno dei due non abbia rispettato la precedenza all'incrocio con via Francesco Caracciolo, finendo per provocare l'incidente. Gli agenti della Polizia Locale ascolteranno anche eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente, in modo da avere un quadro più preciso di quanto accaduto. Da valutare anche le condizioni del manto stradale, in modo da non lasciare nulla di irrisolto. Andrea Prosperi, avvocato molto noto a Roma soprattutto nelle cause riguardo la malasanità, è stato sposato tra il 2007 e il 2009 con l'ex miss Italia Gloria Bellicchi. Nato nel 2000, lo studio legale fondato da Prosperi fornisce ai suoi clienti assistenza e consulenza legale sia in ambito civile che penale, con competenze specialistiche nell'ambito del Risarcimento del Danno e Malasanità.