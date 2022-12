Nessuna tregua per le avvocate del "legal show", che ormai hanno ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro con l'Ordine di Torino. La pagina Instragram, che ora conta 15mila follower, aveva già fatto storcere il naso ai colleghi in toga per il tono troppo frivolo con cui le legali raccontano la loro vita professionale. Ma questa volta a finire nel mirino dei consiglieri è uno scatto pubblicato via social dalla legale Alessandra Demichelis, che la vede ritratta sotto una scrivania mentre un collega è immerso nella lettura del Codice. «Tranquilli mi è solo caduta la Montblanc», recita il post che ha diviso gli utenti tra detrattori e ammiratori.Di certo l'immagine non è piaciuta all'Ordine di Torino. Dopo le polemiche che avevano infiammato le chat del mondo legale, il Consiglio infatti le aveva convocate il 17 gennaio per vederci chiaro e ricordare alle due avvocate i doveri imposti dal codice deontologico forense su decoro professionale e pubblicità. Ne era poi scaturito un procedimento disciplinare, a cui ora si aggiunge un nuovo tassello. «Una fotografia di rara e avvilente volgarità che non avrebbe quasi bisogno di commenti, tanto è insieme esplicita e triviale, se non fosse che i protagonisti sono due avvocati, i quali, così facendo, declinano in termini ridicoli e gravi la nostra professione ed il ruolo dell’avvocato che è ben altro rispetto a quello che traspare dalla foto», è la contestazione contro le due. Che a loro volta però hanno accusato l'Ordine di aver divulgato la notizia del procedimento a loro carico, ledendone l'immagine. «Ho pensato che avrei potuto rendere la finzione realtà», si difende Demichelis, spiegando il senso della loro iniziativa. «Ed è stato così - sottolinea - 12 ragazze si sono rivolte alla mia pagina per chiedere aiuto. Come ho potuto farlo? Usando la mia immagine e la mia vita».