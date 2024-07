Con una mossa significativa per sostenere la liquidità e lo sviluppo professionale dei propri iscritti, Cassa Forense ha stanziato 2,5 milioni di euro a favore della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, gestito dal Mediocredito Centrale (MCC). L’iniziativa, annunciata dal sito ufficiale di Cassa Forense, mira a facilitare l’accesso al credito per avvocati e società tra avvocati, attraverso la concessione di garanzie pubbliche che riducono le barriere tradizionalmente associate alla concessione di prestiti.

Le novità del Fondo di garanzia

Dal 28 giugno 2023, il Fondo di garanzia ha ampliato la sua operatività con l’attivazione delle Sottosezioni Professionisti, finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP). Queste sottosezioni mirano ad aumentare le coperture del fondo fino al 90% per la riassicurazione e fino all’80% per la garanzia diretta sull’importo delle operazioni finanziarie.

Le novità sono state introdotte con modifiche alla Convenzione MIMIT-MEF-CDP, del 18 ottobre 2019, che stabilisce le modalità di intervento di CDP nel Fondo PMI, per apportare alcune modifiche richieste dal MIMIT-MEF alla Convenzione originale.

In particolare, è stato integrato l’articolo 5 (“Garanzie individuali e gestione”) con l’inserimento di un nuovo comma 11 che prevede un valore massimo dei finanziamenti ammissibili per l’intervento di ciascuna Sottosezione, distinguendo tra interventi di garanzia diretta e riassicurazione, ed escludendo le operazioni per il cosiddetto finanziamento del rischio o verso imprese Mid-Cap.

Come fare domanda

Gli iscritti a Cassa Forense, sia individualmente che in forma associata, compresi i pensionati attivi, possono usufruire dei benefici. Società tra avvocati e società tra professionisti (Sta e Stp) sono ammesse al finanziamento a condizione che tutti i soci siano avvocati. Per accedere al Fondo, gli interessati devono essere in regola con gli adempimenti contributivi e di iscrizione presso Cassa Forense. È necessario presentare un’attestazione che può essere richiesta direttamente online tramite il sito di Cassa Forense.

Nuove opportunità

A partire dal 24 giugno 2024, in base alla circolare 11/2024 del Fondo PMI, sono entrati in vigore i nuovi limiti e le modifiche alle condizioni di intervento delle Sottosezioni, inclusa quella CIPAG, che amplia ulteriormente la gamma di finanziamenti disponibili. Queste modifiche mirano a semplificare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese e i professionisti, sostenendo così la crescita e l’innovazione nel settore legale.