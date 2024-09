Cassa Forense ha annunciato l’aggiudicazione della gara triennale per la copertura della polizza sanitaria collettiva, valida dal primo ottobre 2024 al 30 settembre 2027. La copertura è stata affidata a un consorzio formato da Unisalute S.p.A., Reale Mutua e Poste Assicura. Questo rinnovo porta importanti modifiche rispetto al passato.

Principali cambiamenti

Le garanzie sono state adeguate agli standard di altre polizze collettive simili, alla luce dell’andamento del mercato e dei dati sui sinistri registrati fino al 31 marzo 2024 (con proroga fino al 30 settembre). Tra le novità, l’elenco dei grandi interventi chirurgici è stato aggiornato e per i ricoveri è stato introdotto uno scoperto del 10% in caso di assistenza diretta e del 20% in assistenza indiretta, con un rimborso massimo di 10.000 euro.

Polizza base

La polizza sanitaria collettiva base resta automatica e gratuita per avvocati, praticanti e pensionati iscritti all’ente previdenziale privato. Oltre a coprire grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, ora include cure oncologiche e un check-up annuale per gli iscritti. È possibile richiedere un’indennità sostitutiva giornaliera, variabile tra 80 e 105 euro, in alternativa al rimborso delle spese.

Estensione ai familiari

La polizza può essere estesa ai familiari conviventi fino a 80 anni, con premi variabili in base all’età: da 250 euro fino a 40 anni a 950 euro per chi ha tra 71 e 80 anni. Questo rappresenta un ampliamento della copertura rispetto al passato.

Adesione per pensionati e superstiti

Pensionati non più iscritti agli albi e superstiti di avvocati (titolari di pensione di reversibilità) potranno aderire alla polizza sanitaria, estendendo eventualmente la copertura ai familiari conviventi.

Piano sanitario integrativo

Rimane attivo il piano sanitario integrativo, che copre prestazioni escluse dalla polizza base, come ricoveri, interventi ambulatoriali e visite specialistiche. Anche in questo caso, il limite di età è fissato a 80 anni, con premi variabili da 768 a 2.400 euro in base all’età.

Le adesioni e le estensioni si potranno perfezionare dal primo ottobre al 28 novembre 2024 tramite procedura telematica sul sito di Cassa Forense, con pagamento tramite carta di credito o bonifico. Solo in casi di impossibilità tecnica sarà possibile ricorrere alla modulistica cartacea.