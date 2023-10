«Si sono conclusi a Firenze i miei cinque anni di Presidenza, un’esperienza appassionante per assicurare a tutti i cittadini una giustizia più giusta. Francesco Petrelli è il nuovo Presidente. Un grande avvocato,un intellettuale raffinato,un amico fraterno. Buon lavoro, amico mio». È il messaggio dell’ormai ex presidente dell’Ucpi Gian Domenico Caiazza, rivolte al successore Petrelli.

«Buon lavoro a Francesco Petrelli nuovo Presidente Camere Penali e un immenso grazie a Giandomenico Caiazza per il suo coraggio nel contrastare il populismo giudiziario di chi considera il diritto di difesa e le garanzie come forme di collusione o complicità».

Lo ha detto il responsabile Giustizia di Azione, Enrico Costa, commentando l’elezione di Francesco Petrelli a nuovo presidente dell’Ucpi.

Messaggi di buon augurio sono arrivati anche da Iv, con il senatore Ivan Scalfarotto. «Congratulazioni e buon lavoro a Francesco Petrelli, nuovo presidente dell’Unione delle Camere Penali – ha scritto l’esponente renziano su X – Un sentito ringraziamento a Gian Domenico Caiazza per il suo lavoro in una fase complessa e delicata per la giustizia italiana, sempre a difesa del garantismo e dei principi costituzionali».

E un saluto arriva anche da Vincenzo Comi, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. «Un infinito grazie a Gian Domenico e a tutta la sua giunta per questi cinque anni di grande impegno e di straordinari risultati in un periodo eccezionale della nostra società – scrive Comi – All’amico Francesco Petrelli, storico esponente della Camera Penale di Roma e a tutti gli amici della nuova Giunta, gli auguri più affettuosi di buon lavoro nella certezza di essere nella mani giuste».