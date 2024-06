Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra i vertici del ministero della Giustizia e i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo Congressuale Forense. Oggetto dell’incontro la materia della mediazione e, in particolare, la richiesta, formulata dalle rappresentanze forensi, di prorogare il termine previsto dall'articolo 42 del D.M. 150/2023, introdotto dalla riforma Cartabia, relativo all'adeguamento dei requisiti di iscrizione degli Organismi di mediazione e dei mediatori.

Via Arenula ha affrontato la questione partendo da due considerazioni: la fondatezza dell’istanza proposta dall’avvocatura e la recente attivazione della piattaforma ministeriale in vista delle modiche previste dal correttivo del D.Lgs. 149/2022. Da qui l’accoglimento da parte del ministero della Giustizia della richiesta di differimento, con il chiarimento che si stanno valutando le misure più opportune per rendere meno complessa la disciplina per la regolarizzazione degli Organismi di mediazione, tra cui quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6, del Decreto ministeriale, che sono attualmente in fase di revisione nell'ambito del correttivo del D.Lgs. 28/2010.

Dalle rappresentanze dell'avvocatura commenti positivi per l’intervento di via Arenula. Cnf e Ocf hanno espresso apprezzamento per la disponibilità del ministero finalizzata al superamento delle difficoltà più volte segnalate. L’obiettivo è quello di rendere più agevole e funzionale la disciplina riguardante le attività degli Organismi di mediazione.