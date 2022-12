PHOTO



Oltre il 45 per cento di affluenza, per un totale di votanti superiore ai 2.200. Due eletti che raccolgono oltre 1.000 voti. Sono numeri significativi quelli della consultazione con cui, nella scorsa settimana, l’Ordine degli avvocati di Bologna ha rinnovato il proprio Consiglio. A raccogliere il più alto numero di preferenze è stata Italia Elisabetta D’Errico, che ha raggiunto quota 1.139, seguita da Ercole Cavarreta con 1.096 consensi.Come riferisce la nota diffusa dalla direzione amministrativa dell’Ordine e firmata dal presidente uscente Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i 21 consiglieri eletti procederanno, nella prima riunione «alla nomina del presidente e delle altre cariche». Di seguito ecco i nomi degli altri 19 componenti del Consiglio per il quadriennio 2019-20, elencati in base al maggior numero di preferenze raccolte: Stefano Tirapani, Ilaria Bonsignori D’Achille, Beatrice Belli, Silvia Villa, Stefania Tonini, Antonella Rimondi, Paolo Rossi, Pietro Giampaolo, Massimo Franzoni, Jacopo Mannini, Giovanni Delucca, Roberto Dalle Nogare, Antonio Fraticelli, Guido Clausi-Schettini, Katia Lanosa, Vittorio Casali, Cristiana Senin, Doriana De Simone, Mario Turco.