L’, l’organo di rappresentanza politica dell’avvocatura italiana, ha un nuovo vertice, eletto in seno all’assemblea svolta tra l'8 e il 9 aprile , nella sede di via Valadier a Roma, quando i componenti OCF sono stati chiamati a eleggere ildopo le dimissioni dell'attuale, che è rimasto in carica solo per gli affari correnti. L’ex coordinatore Giovanni Malinconico e i residui membri del Coordinamento, Cinzia Preti, Giovanni Stefanì e Armando Rossi, si sono dimessi infatti alla vigilia dell'ultima assemblea, il 18 marzo scorso. La votazione riguardante l’elezione del Coordinatore ha visto i seguenti risultati su 46 presenti:, 27 voti; Raffaele Fatano 9 voti; Raffaele Barone 1 voto; schede bianche 9. Successivamente sono state definite le cariche apicali nelle persone di, Segretaria (28 voti) ed, Tesoriere (25 voti). L’Ufficio di coordinamento neoeletto vede come componenti:, distretto di Brescia (25 voti),(24 voti), distretto di Salerno,(24 voti), distretto di Milano, e(30 voti), distretto di Roma.