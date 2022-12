PHOTO



Dopo la morte per Covid del presidente provinciale della Camera Penale provinciale Salvatore Murru, l'ordine degli avvocati di Nuoro ha proclamato l'astensione dalle udienze fino all'11 dicembre. La decisione è arrivata dopo un consiglio straordinario «visto l'acuirsi dei casi di positività all'interno del Palazzo di Giustizia e in ragione dell'oggettiva criticità sanitaria all'interno dei locali del Tribunale a cui non ha potuto far seguito una celere sanificazione degli ambienti» scrivono i professionisti. Il documento sottolinea come i «provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza e dalla Procura della Repubblica che, aldilà del merito, non sono per loro natura in grado di costituire oggettivamente data la particolare pericolosità del virus, una adeguata misura del contrasto alla sua diffusione». Oltre all'astensione, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro chiede un tavolo di lavoro, con il presidente del Tribunale, il procuratore della Repubblica e altre figure di vertice del palazzo di Giustizia «volto ad individuare misure di prevenzione sanitaria».