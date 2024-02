Malore durante un convegno organizzato dall'Anpi, muore l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi. Nato a Napoli 92 anni fa, storico legale di Diego Armando Maradona, era intervenuto oggi pomeriggio al convegno "Il valore della memoria per costruire un futuro migliore" organizzato al cinema Plaza di via Kerbaker, quartiere Vomero a Napoli. Al tavolo dei relatori con lui c'era anche il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, che ha provato a sorreggerlo in attesa dei soccorsi.

Parlamentare per tre legislature e componente laico del Csm dal 2006 al 2010, il penalista napoletano nella sua lunga carriera aveva difeso anche Franco Califano, Tinto Brass, Vincenzo Scotti e Ciriaco De Mita. Da giovanissimo assistente universitario, aveva poi scelto la carriera di penalista, ma era anche giornalista pubblicista e critico cinematografico. Esponente politico del centrosinistra, aveva ricoperto il ruolo di presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Il decesso si è verificato poco prima che prendesse la parola al convegno in cui era relatore.