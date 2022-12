Ma la musica può incitare all’odio?

Chiunque ha visto l’indimenticabile Arancia meccanica di Stanley Kubrick potrebbe essere tentato di rispondere spontaneamente di sì. Assistere agli atti di violenza gratuita di Alex e dei suoi Drughi con la musica classica in sottofondo così come alle sequenze in cui le autorità procedono al lavaggio del cervello degli stessi soggetti violenti accompagnandosi con la Nona Sinfonia di Beethoven potrebbe condurre a una risposta errata e fuorviante. In quel film – come nel romanzo di Antony Burgess da cui era tratto – al termine del condizionamento rieducativo di Alex, il suo senso di nausea e malessere veniva associato non solo all’idea di violenza ma anche al suono di una certa musica.

E lì accade che la Nona sinfonia, tradizionalmente considerata una celebrazione estatica di fratellanza e di pace, viene paradossalmente legata, nell’immaginario dello spettatore, all’odio, al sadismo e alla sequenza dello stupro. Ma si tratta di un’operazione di secondo livello: la musica in quanto tale non può, ontologicamente, a nostro avviso incitare all’odio. È semmai, in quel caso come in tanti altri, il contesto generale della vicenda – oppure il linguaggio verbale che vi viene collegato – a condurre lo spettatore verso la sensazione di sentimenti di odio.

In realtà, la musica, come le espressioni artistiche pure, è portatrice immediata di comunicazione tra gli esseri umani, porta a condividere sentimenti di bellezza e stati d’animo universali. Non c’è bisogno di scomodare i grandi filosofi occidentali per sottolineare la funzione positiva, universale dell’arte musicale. Già nel mondo greco, infatti, alla musica veniva attribuito un enorme potere nel muovere e plasmare in positivo l’animo umano. Platone sottolinea la capacità dell’arte musicale di rappresentare e suscitare ( grazie a un principio mimetico) qualità morali o condizioni positive dell’anima attraverso parole, ritmi e melodie. E Aristotele attribuisce alla musica una capacità speciale di produrre quel tipo di purificazione che libera l’anima dalle emozioni pericolose, eccessive e negative, nota con il nome di “catarsi”. E sempre in tutta la storia della musica, la funzione dell’arte delle sette note ha avuto questa qualità indiscussa, quella di allontanare l’umanità dai sentimenti regressivi, bellicosi, violenti, di odio.

Basti pensare – per venire ai nostri anni – ai tanti concerti – degli U2, di Vasco Rossi, di Simon & Garfunkel – che begli ultimi anni si sono svolti e sono stati presentati proprio come alternativa all’odio, al terrorismo, alle paure. Dopo gli attentati terroristici degli ultimi anni, è stato sempre con dei concerti che si è risposto attraverso la musica leggera a un odio smisurato che ci ha gettato addosso il terrore, paralizzandoci i gesti e le parole. E non a caso il compianto cantautore canadese Leonard Cohen ebbe a dire: «La mia musica è naturalmente contro l’odio e la paura».

Come accade, allora, che a volte si tende a collegare alcune sinfonie o determinati brani a sentimenti violenti, conflittuali, bellicosi, razzisti o di odio generalizzato?

Pensiamo a una certa percezione, superficiale e del tutto errata, della musica di Wagner. «In una delle scene più suggestive di Apocalipse Now – ha scritto ad esempio il germanista Gian Enrico Rusconi – si assiste alla comparsa e all’azione di guerra di una formazione di elicotteri, immersi in un sonoro di musiche wagneriane. Molti spettatori, pur godendo filmicamente della combinazione azionesuono, hanno colto la malizia della citazione musicale: in effetti quella scena sarebbe piaciuta ai ‘ modernisti reazionari’ di Weimar e del Terzo Reich…». Ma torniamo così al fraintendimento di prima: è il contesto, l’impasto immaginario tra memoria visiva, connessioni culturali e passioni musicali ha creare l’inferenza. Che, nel piano musicale, è inesistente. La Cavalcata delle Valchirie di Wagner, infatti, è tutt’altro che una incitazione a sentimenti negativi o aggressivi. Semmai, una celebrazione romantica di valori spirituali e universali.

Ma, appunto, spesso di connette alla musica qualcosa che è invece a essa esteriore e che – in alcuni fenomeni da riflesso condizionato – conduce a una identificazione fallace.

Così, per passare a un altro capitolo, nella storia della stessa musica lirica non esiste un solo compositore che abbia puntato a veicolare nella sua opera sentimenti di odio. Esistono, questo sì, scritture per personaggi operistici estremamente negativi, ma la cui funzione va interpretata nel contesto generale dell’opera.

Cattivissimi e odiatori sono, tra i tanti, Jago nell’Otello di Giuseppe Verdi ( celebre la sua aria: «Credo in un Dio crudel”), il barone Scarpia nella Tosca di Puccini, il capo della polizia che perseguita, odia e uccide, oppure Lady Macbeth quale figura femminile negativa nell’opera ancora di Verdi. Ma, sempre, l’odiatore viene sconfitto, almeno moralmente, in tutti i libretti d’opera. Non si tratta mai, peraltro, di incitazione all’odio nelle melodie e nelle marcette degli inni nazionali o militari che, semmai, hanno il solo compito di compattare, di unificare un popolo. Si tratti della Marsigliese, dell’Inno di Mameli o di God Save the Queen, ascoltandoli tutto può essere evocato e trasmesso ma il sentimento suscitato è solo di fratellanza nazionale, nient’altro che quello.

Per avvicinarci a veri e propri fenomeni – più o meno espliciti – di incitazione all’odio nell’ambito musicale dobbiamo oltrepassare le stesse stagioni d’oro del jazz, del blues e del rock classico.

E dobbiamo riferirci a contesti più vicini a noi e sconfinare nell’ambito del Black e del Death Metal oppure di un certo rap troppo “politicamente scorretto”.

Ma, precisiamo, si tratta di una fenomenologia in cui non sono tanto le note e i suoni a determinare la valenza aggressiva e violenta quanto la cornice esteriore e, spesso, la particolarità dei testi. Due dimensioni che, a nostro avviso, con la musica in quanto tale non avrebbero forse nulla a che vedere.

Indubbiamente, occorre citare Marshall Bruce Mathers III, meglio conosciuto in tutto il mondo con