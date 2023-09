«Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, esprime la sua profonda solidarietà e la vicinanza dell’avvocatura italiana al popolo marocchino in seguito al devastante terremoto che ha colpito il paese»

È quanto scrive in un comunicato il Consiglio Nazionale Forense, riconoscendo e sottolineando inoltre «i solidi legami tra il Cnf e l’Avvocatura del Marocco, culminati nel 2019 con la firma del Manifesto di Rabat, accordo che aveva l’obiettivo di garantire l’accesso alle risorse naturali essenziali per la vita, con un’attenzione particolare all’acqua».

Non solo. «Pochi mesi fa – si legge ancora – il Cnf ha ospitato il Ministro della Giustizia marocchino in visita ufficiale in Italia per un confronto sulle riforme legislative in corso nei due paesi, con un focus speciale sul diritto di famiglia e la tutela dei minori».

Infine, il Presidente Greco «enfatizza che la forza e la resilienza del popolo marocchino saranno fondamentali per superare questa tragedia».