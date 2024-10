Dopo le devastanti piogge di sabato che hanno flagellato ampie zone dell’Emilia-Romagna è prevista una tregua sulla regione, con precipitazioni che non dovrebbero essere significative. La situazione del bolognese resta la più complessa. E proprio l’Ordine degli Avvocati di Bologna ha manifestato “massima attenzione riguardo alle difficoltà che molti professionisti stanno affrontando a causa degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la nostra provincia”.

Il Coa bolognese fa sapere che “in considerazione delle problematiche legate all'accesso agli uffici giudiziari della Regione, i Consigli degli Ordini degli Avvocati dell'Emilia-Romagna hanno attivato un servizio di assistenza per facilitare la sostituzione nelle udienze e in altri adempimenti processuali urgenti per i colleghi impossibilitati a spostarsi”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che la situazione attuale può comportare per la nostra attività professionale. - Afferma Paolo Rossi, vice presidente del Coa di Bologna - Confidiamo che questa iniziativa possa offrire un valido sostegno a tutti gli iscritti in difficoltà. Per richiedere una sostituzione, si invita a inviare tempestivamente una comunicazione al Consiglio dell’Ordine all'indirizzo info@ordineavvocatibologna.net, specificando il tipo di adempimento e la sede giudiziaria. In questo modo, sarà possibile inoltrare rapidamente la richiesta al Consiglio dell'Ordine di riferimento e individuare un collega disponibile a rappresentarvi”.

“Inoltre - conclude la nota - , attraverso il consigliere segretario Giovanni Delucca, l’Ordine desidera esprimere la propria solidarietà a tutti i cittadini colpiti dall'evento, con un pensiero speciale per i colleghi e le loro famiglie”.