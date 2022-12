Buongiorno, ho letto l’articolo sul patto per cambiare la giustizia . Mi sembra manchi qualcosa. Forse, nella giustizia civile, andrebbe abolita la Corte di Cassazione. I dati offerti dal Ministero sulla durata di processi civili – 7 anni complessivi – ritenuti troppo lunghi dall’Unione europea, sono manifestamente truccati, anche se nessuno lo dice. I ricorsi non di lavoro sono decisi dalla Corte di Cassazione mediamente (ho fatto un piccolo sondaggio privato) in non meno 7/8 anni (che si aggiungono ai tempi necessari per i primi due gradi di giudizio). Qualcuno ha verificato se queste decisioni abbiano avuto qualche utilità pratica? I ricorsi di lavoro, salvo i licenziamenti che hanno una corsia preferenziale, attendono circa 6 anni. Serve a qualcosa una sentenza che, dopo sei anni, accerta l’illegittimità di un concorso o di una mancata promozione o di una sanzione disciplinare, quando, con buone probabilità, il dipendente è ormai in pensione?