Ecco una notizia che appassionerà gli amanti del vintage: la Cassazione ha “decretato” che i fax devono rimanere in attività. Come segnalato da terzultimafermata.blog, curato da Vincenzo Giglio e Riccardo Radi, sembra riemergere la crucialità di questi antichi apparecchi per il corretto funzionamento della giustizia.

Nella recente sentenza 9004/2024, la Suprema corte ha sottolineato come sia responsabilità dell’avvocato garantire che il fax sia operativo e che qualsiasi problema tecnico in grado di compromettere la ricezione delle notifiche venga prontamente segnalato all’autorità giudiziaria. In altre parole, l’avvocato deve adempiere con diligenza al proprio mandato difensivo comunicando tempestivamente eventuali difficoltà con il fax, che potrebbero influire sulla regolarità delle notifiche. Di conseguenza, la sentenza ha stabilito che la mancata ricezione di una notifica a causa del malfunzionamento del fax non comporta la nullità del procedimento giudiziario.

Il caso in questione riguardava un’istanza di rescissione del giudicato a seguito di una condanna inflitta dal Tribunale di Perugia nel 2017. Il difensore sosteneva che la mancata ricezione della notifica fosse dovuta al malfunzionamento del fax del difensore stesso. Tuttavia, la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’istanza, affermando che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, pertanto si presumeva che avesse conoscenza del procedimento.

La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che è compito dell’avvocato assicurarsi che il fax funzioni correttamente in modo da ricevere notifiche. La sentenza cita altri casi in cui la mancanza di notifica a causa di negligenza dell’avvocato non è stata considerata una nullità, sottolineando l’importanza della diligenza professionale.

Inoltre, la Cassazione ha respinto l’eccezione sollevata riguardo alla nomina di diversi difensori di ufficio nel corso del procedimento, affermando che la questione non era stata sollevata in precedenza e che non c’erano prove di lesioni al diritto di difesa dell’imputato.

Insomma, se si vogliono attraversare le acque del tribunale senza farsi travolgere dalle onde, meglio essere attenti al proprio caro vecchio (vecchio di sicuro) fax e, in mancanza, farsi un giro in qualche negozio di modernariato per procurarsi un bel po’ di carta termica. La giustizia può attendere, ma il fax, ah, quello proprio no!