Quando mercoledì sera ho messo piede nel blocco delle donne attraverso la porta che la separa dall'area degli ufficiali, Mahosh era dietro la porta. Ha detto: “Cosa è successo a Nasrin?”. Qualche istante prima mi hanno chiamato nell'ufficio della prigione e mi hanno detto al telefono di essere stata rilasciata. Confusa e pieno di vergogna, ho detto con riluttanza: “Dicono libertà”. E le mie lacrime scorrevano incontrollabili. Non ero vincolato dal dolore. Ho messo la testa sulle spalle di Mahosh e ho singhiozzato... ho dovuto lasciare di nuovo lì i miei amici e venire in una prigione più grande in nome della libertà. Ho detto Mahosh, come posso lasciarti ed uscire di nuovo? Nel 2012, quando sono stata rilasciata dopo tre anni di prigione, non avevo nemmeno salutato adeguatamente i miei amici, inclusi Mahosh e Fariba, i miei amici bahá'í. A quei tempi erano sotto il pesante fardello di 20 anni di reclusione, poi, dopo aver trascorso 8 anni di reclusione, la loro pena è stata modificata in 10 anni, e mentre sono stati arrestati e rilasciati nel 2016, sono stati nuovamente arrestati lo scorso anno con le stesse accuse, le stesse identiche accuse, e sono stati condannati ad altri 10 anni di prigione. Avevano scontato la precedente pena detentiva tra i 50 e i 60 anni, e ora tra i 60 e i 70 anni, mentre non si erano ancora ripresi dalla sentenza precedente, sono stati condannati ad altri 10 anni di prigione.

Verità: dove dovrei appendere i miei vestiti stracciati in questa notte buia?

In che direzione dovremmo guardare affinché la vita delle nostre figlie sia al sicuro? Nessuno dovrebbe essere imprigionato a causa del suo credo e della sua religione, e le sue proprietà e il risultato delle sue sofferenze e del suo lavoro non dovrebbero essere confiscati. Non essere incarcerato per aver protetto l'ambiente. Gli insegnanti e i lavoratori non dovrebbero essere incarcerati per aver sostenuto i diritti sindacali. Non dovrebbero essere incarcerati per aver denunciato la morte della nostra cara Mahsa.....