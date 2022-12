Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e riforma del Codice di procedura penale, questi i temi che verranno affrontati nella Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense in programma a Roma i prossimi 5 e 6 aprile presso l’Ergife Palace Hotel (Via Aurelia, 619).

I temi del congresso saranno anticipati in una conferenza stampa che si terrà oggi, alle ore 11.00, presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour).

Saranno presenti all’iniziativa: Andrea Mascherin, Presidente Consiglio Nazionale Forense, Giuseppe Iacona, Consigliere Cnf delegato alla Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, Giovanni Malinconico, Coordinatore Organismo Congressuale Forense, Antonino Galletti, Presidente Ordine degli Avvocati di Roma, Nunzio Luciano, Presidente Cassa forense.